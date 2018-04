जाह्नवी के कपड़ों पर गंदे कमेंट करने वालों पर भड़के अर्जुन, ट्विटर पर कहे अपशब्द

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर वैसे तो काफी कूल रहते हैं, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि अर्जुन को काफी गुस्सा आ गया। दरअसल, अर्जुन अपनी बहनों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव हैं और उनकी बहुत केयर करते हैं। अब हाल ही में किसी साइट ने जाह्नवी कपूर की ड्रेस को लेकर ऐसा लिख दिया, जिससे अर्जुन को काफी गुस्सा आ गया। अर्जुन ने उस वेबसाइट के खिलाफ गुस्सा करते हुए लिखा, 'ये बेहद ही शर्मनाक है कि आपकी निगाहें ऐसी चीजों पर जाती हैं। इस पर शर्म आनी चाहिए आपको। क्या हमारे देश में महिलाओं को ऐसी नजरों से देखते हैं। ये बहुत ही बुरा है और ऐसा करने वालों को शर्म आनी चाहिए'।

U know what Fuck u man fuck u as a website for highlighting or bringing it to anyone s attention...and it’s shameful that ur eye would go searching for something like this shame on u...this is how our country looks at young women yet another shining example...ashamed by this... https://t.co/ZjXFs8Qa9s