एआर रहमान ने कपिल शर्मा के शो पर किया विल स्मिथ का बचाव, बोले- वह अच्छे इंसान हैं, कभी...

AR Rahman Reacts On Will Smith Slapgate: कपिल शर्मा शो पर पहुंचे एआर रहमान के सामने जब इनडायरेक्टली विल स्मिथ का थप्पड़ वाला किस्सा आया तो उन्होंने विल को अच्छा इंसान बताकर उनका बचाव किया।

Tue, 03 May 2022 10:54 AM

Kajal Sharma टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Tue, 03 May 2022 10:54 AM

इस खबर को सुनें