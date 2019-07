शाहरुख खान के इस हिट सॉन्ग को शेयर कर AR Rahman ने सोनू निगम को दी जन्मदिन बधाई

बॉलीवुड को कई सुपरहिट गाने देने वाले सिंगर सोनू निगम आज अपना 46वां जन्मदिन मना रहे हैं। सोनू निगम के जन्मदिन के अवसर पर बॉलीवुड सितारों ने उन्हें बर्थ-डे विश कर रहे हैं। सोनू निगम को बधाई देने की लिस्ट में सबसे पहले देश के मशहूर म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान (A R Rahman) का नाम शामिल है। रहमान ने उन्हें खास अंदाज में बर्थडे विश किया। इसके बाद सिंगर अरमान मालिक (Armaan Malik) ने भी सोनू निगम को बेहद स्पेशल अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी।

रहमान ने शाहरुख खान पर फिल्माए गए उनके गीत 'सतरंगी रे' (Satarangi Re) को शेयर करके ट्विटर पर सोनू निगम को उनके जन्मदिन के लिए बधाई दी। गाने की लिंक शेयर करके उन्होंने लिखा, "हैप्पी बर्थडे सोनू निगम।

वहीं सिंगर अरमान मालिक ने अपने ट्विटर पर एक धड़कते हुए दिल का आर्ट शेयर करके लिखा कि जब कोई सोनू निगम कहता है तो मेरा दिल ऐसा होता है ! मैं आपके जन्मदिन पर अपनी गैलरी में आपके साथ अपनी फोटो खोज रहा हठ और उस दौरान मैं इस मूविंग हार्ट का वीडियो देखकर अचंभित रह गया। ये मैंने लंदन के एक रेस्टोरेंट में लिया था और सोचा कि आपके लिए मेरी भावनाओं को सही मायने में दर्शाता है।

Whenever anyone says #SonuNigam.. this is my heart! I was going through my gallery to find our pictures together since it’s his birthday but then I stumbled upon this moving art video I had taken in a London restaurant & I thought this perfectly describes my feelings towards him! pic.twitter.com/D5BDxWU16Q