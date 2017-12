अनुष्का की शादी होते ही इस एक्टर ने उन्हें बनाया बहन, कहा 'मुझे नहीं पता था...'

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी के बाद सभी उन्हें बधाई देने में लगे हैं। लेकिन इसी बीच एक एक्टर ने तो अनुष्का को अपनी बहन ही बना लिया।

दरअसल, विराट-अनुष्का की शादी की खबर मिलने के बाद एक्टर नकुल मेहता ने अलग अंदाज में बधाई दी।

उन्होंने यूट्यूब का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें नकुल को अनुष्का का भाई बता रखा है। इसी स्क्रीनशॉट के साथ उन्होंने लिखा, जबसे मुझे इसके बारे में पता चला है(कि अनुष्का उनकी बहन है) मैं अपनी बहन और जीजा जी विराट को शादी की बधाई देना चाहता हूं।

हालांकि जो स्क्रीनशॉट नकुल ने पहले शेयर किया था उसमें बिग बॉस कंटेस्टेंट हिना खान की कुछ फेक आपत्तिजनक तस्वीरें थीं जिस वजह से उन्होंने दोबारा ट्वीट किया और लिखा, मुझे पहले ही ये ध्यान रखना चाहिए था।

Should have been SMARTER & cropped the other links from the above picture but if I was, also would have made it to Tuscany. pic.twitter.com/4NWUttfUQx