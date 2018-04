VIDEO: दिल्ली में यूं साथ दिखे विराट-अनुष्का, मैचिंग कपडो़ं में आए नजर

हाल ही में क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा दिल्ली में एक साथ नजर आए। दोनों स्टार दिल्ली स्थित ब्रिटिश आयोग पहुंचे थे। इस मीटिंग की फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।

दोनों ने पहना व्हाइट...

जहां अनुष्का वाइट टीशर्ट और वेस्ट एंकल ब्लैक पैंट के कैजुअल लुक में दिखीं। वहीं विराट वाइट टीशर्ट में स्पोर्टी कैज़ुअल लुक में दिखे।

दिल्ली में है अनुष्का का ससुराल...

विराट कोहली का घर दिल्ली में ही है। मतलब दिल्ली अनुष्का का ससुराल है। अनुष्का यहां अपनी आगामी फिल्म सुई-धागा की शूटिंग करने आई हुई हैं तो विराट भी आईपीएल शुरू होने से पहले घर में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं।

