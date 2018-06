VIDEO की वजह से ट्रोल हुईं अनुष्का तो पति विराट ने ऐसे किया सपोर्ट, बोले- "शर्म करो"

बीते रोज अनुष्का शर्मा ने सड़क पर कचरा फेंकने वाले एक शख्स को जमकर डांट लगाई थी। इस घटना का वीडियो अनुष्का के पति विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो के अपलोड होते ही लोग अनुष्का और विराट को ट्रोल करने लगे। लोग अनुष्का के लिए तरह-तरह के मीम बना रहे थे ऐसे में विराट एक बार फिर अपनी पत्नी के सपोर्ट में सामने आए और लोगों की बोलती बंद कर दी।

Lot of people who don't have the courage to do something like this find it funny. Everything for people nowadays is meme content. Shame. — Virat Kohli (@imVkohli) June 16, 2018

विराट ने ऐसी की ट्रोलर्स की बोलती बंद...

विराट ने ट्विटर पर लिखा, "कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसा काम करने का करेज नहीं है। वे हर चीज को फनी समझते हैं। साथ ही आजकल तो लोगों के लिए सबकुछ मीम कॉन्टेंट बन गया है। शर्म करो।"

लोगों ने ऐसे किया था अनुष्का को ट्रोल...

अनुष्का की डांट वाले वीडियो को लोग पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, "ये एक पीआर स्टंट है। भूतनी के कोहली इतने पैसे कमाता है, एक फ्री का हॉस्पिटल या स्कूल ही खुलवा दे।" दूसरे यूजर ने लिखा, "फिल्म आ रही है, पब्लिसिटी में कितना पैसा खर्च होता है, तुम तो फ्री में ही कर रहे हो।" एक अन्य ने लिखा, "डियर कोहली अगर आप उस लड़के की जगह होते तो पक्का अनुष्का को गालियां देकर ये बातचीत खत्म करते।"

Saw these people throwing garbage on the road & pulled them up rightfully. Travelling in a luxury car and brains gone for a toss. These people will keep our country clean? Yeah right! If you see something wrong happening like this, do the same & spread awareness. @AnushkaSharma pic.twitter.com/p8flrmcnba — Virat Kohli (@imVkohli) June 16, 2018

शख्स ने ऐसे निकाली थी अनुष्का पर भड़ास...

वीडियो में अनुष्का को उस शख्स पर गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसने सड़क पर कचरा फेंका था। इसके बाद ट्रैफिक सिग्नल पर कार के रुकते ही अनुष्का ने उस शख्स की क्लास लगा दी। इस पर अब मुंबई के इस शख्स ने सोशल मीडिया पर पलटवार किया है। अरहान सिंह नाम के इस शख्स ने फेसबुक पर लिखा- "गलती से मुझसे प्लास्टिक की बोतल रोड पर गिर गई थी, जिसके बाद अनुष्का ने मुझ पर सड़कछाप की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया।" "मैंने उनसे माफी भी मांगी लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मेरी कार से जो कूड़ा सड़क पर गलती से गिरा था, उससे कहीं ज्यादा कचरा तो अनुष्का के मुंह से निकला था। मैं हैरान हूं कि अपने पर्सनल फायदे के लिए विराट कोहली ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया।"

Why are you recording your wife’s heroics and publishing it in social media??.. is this the first time you saw someone threw a plastic cover from a car?? If your intention was to advice him, first be friendly instead of being bossy.. this kinda attention seeking is so cheap😬 — Achilles (@D_Conjurer) June 16, 2018

They had balls to record something like this. Because every other actor/celebrity would just be scared about what the outcome might be. PERIOD! — nSack Styles (@ItsMe_nSack) June 16, 2018