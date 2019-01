विराट के साथ रोमांटिक फोटो शेयर करते हुए अनुष्का ने लिखा ये प्यारा मैसेज

अनुष्का शर्मा(Anushka Sharma) इन दिनों सिडनी में हैं और पति विराट कोहली(Virat Kohli) के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने विराट कोहली के साथ नया साल सेलिब्रेट किया। नए साल पर विराट ने अनुष्का के साथ अपनी फोटो भी शेयर की थी जो काफी वायरल हुई थी और अब अनुष्का ने भी एक फोटो शेयर की है जिसका कैप्शन बहुत ही प्यारा है। अनुष्का ने विराट के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'आप मुझे खुश रखते हैं।'

A post shared by AnushkaSharma1588 (@anushkasharma) on Jan 4, 2019 at 12:57am PST

बता दें कि अनुष्का, कोहली के साथ कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ टीम इंडिया की बैठक में शामिल हुईं।

More pics of @AnushkaSharma & @imVkohli at the Australian prime minister's residence 💕📸 #Virushka pic.twitter.com/aX2On9TMiP

विराट को चीयर करते हुए अचानक अनुष्का ने छिपा लिया चेहरा

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में सीरीज का चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मैच देखने आज अनुष्का भी आईं और इस दौरान की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में अनुष्का पति विराट और टीम इंडिया को चीयर करती दिख रही हैं। लेकिन तभी अनाचक अनुष्का ने अपना चेहरा छिपा लिया। अनुष्का इन तस्वीरों में बहुत ही प्यारी दिख रही हैं।

@AnushkaSharma cheering for @imVkohli & Co at @scg during the 4th Test today 💕📸 #Virushka #AUSvIND pic.twitter.com/tIUsMj1gKC