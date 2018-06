PHOTOS: अनुष्का शर्मा ने एयरपोर्ट पर रिपीट की ड्रेस, जूते भी नहीं किए चेंज

बीते रोज विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बेंगलुरू से वापस मुंबई लौट आए। विराट वहां बीसीसीआई अवॉर्ड्स की ट्रॉफी लेने गए थे और अनुष्का उनका हौसला बढ़ाने के लिए साथ थीं। वापसी में दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर हाथों में हाथ डाले देखा गया। इस दौरान अनुष्का की ड्रेस ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। दरअसल, अनुष्का ने वहीं ड्रेस पहनी हुई थी, जिसे पहनकर वो मुंबई से रवाना हुई थीं। हालांकि, दोनों दिन उनकी हेयर स्टाइल अलग थी।

#viratkohli #anushkasharma #airportdiaries A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani) on Jun 12, 2018 at 12:37pm PDT

जूते भी नहीं किए चेंज...

इस दौरान अनुष्का ने न सिर्फ अपनी ड्रेस रिपीट की बल्कि उन्होंने पैरों में वहीं व्हाइट स्नीकर्स पहने हुए थे, जिन्हें उन्होंने एक दिन पहले पहना था। हालांकि, विराट दोनों बार एयरपोर्ट पर अलग-अलग ड्रेस में नजर आए। अब हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आखिर फैशन को लेकर हमेशा अलर्ट रहने वालीं अनुष्का ने ऐसा किया क्यों। ये एक गलती थी या फिर उन्होंने जानबूझकर अपनी ड्रेस दोबारा रिपीट की। अब सच्चाई क्या है ये तो खुद अनुष्का ही बता सकती हैं।

#viratkohli #anushkasharma back together ❤️❤️❤️❤️ A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani) on Jun 12, 2018 at 12:46pm PDT

एयरपोर्ट पर की थी ये गलती...

बीते रोज भी इस क्यूट कपल के एयरपोर्ट लुक की कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। जिनमें कोई इनके कपड़ों पर कमेंट कर रहा है तो कोई इनके लुक पर। इसी बीच एक फैन ने अनुष्का के फोन पर कमेंट करते हुए लिखा- "आखिर वो आईफोन क्यों यूज कर रही हैं। मुझे लगा कि वो गूगल पिक्सल की ब्रांड एंबेसडर हैं।" an_kitpatelWonder..... why she is using an iPhone I thought she was a brand ambassador for @madebygoogle pixel.

Virat and Anushka leaving for Bengaluru ❤️😍 A post shared by Virat Kohli (@viratkohli.club) on Jun 11, 2018 at 10:29pm PDT

बता दें कि अनुष्का गूगल पिक्सल की ब्रांड एंबेसडर हैं। ऐसे में उनके हाथ में दिखे आईफोन एक्स ने लोगों के मन में ये सवाल जरूर पैदा कर दिया कि वो खुद दूसरा फोन इस्तेमाल करती हैं और लोगों के लिए दूसरी कंपनी का फोन प्रमोट करती हैं।