प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर भड़कीं Anushka Sharma, इंटरव्यू में दिया ये मुंह तोड़ जवाब

Exclusive! Here all the stunning pictures of @anushkasharma from our latest cover shoot. Check them out now! 📸: @tibiclenci 👗: @alliaalrufai 💇🏻‍♀️: @earlsimms2 💄: @lizpughmakeupartist Destination partner: @visitbrussels Creative Director: @meeteshtaneja Filmfare Editorial: @anewradha @rahulgangs_ @analitaseth

A post shared by Filmfare (@filmfare) on Jul 29, 2019 at 6:51am PDT