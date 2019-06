विराट कोहली के इस अंदाज पर फिदा हुईं अनुष्का शर्मा, वर्ल्ड कप का मैच देखने के बाद दिल खोलकर ऐसे की तारीफ

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच हुए मैच के बाद से ही भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का अंदाज काफी चर्चा में है। विराट की हर तरफ काफी तारीफ हो रही है। तारीफ करने की लिस्ट में विराट वाइफ और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का भी नाम शामिल है। अनुष्का ने भी पति विराट कोहली की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की है।

विराट कोहली (Virat Kohli) का प्यारा व्यवहार ऑस्ट्रेलियाई टीम जहां विराट की ताऱीफ कर रही हैं वहीं अनुष्का ने भी अपने पति विराट को परोपकारी व्यक्ति का खिताब दे दिया है। अनुष्का शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में विराट के लिए लिखा, 'अग्रेसिव प्लेयर, इसे प्यार करना कितना आसान है।' अनुष्का शर्मा को पति विराट कोहली की दरियादिली काफी पसंद आई है। इसीलिए अपने इस पोस्ट ने उन्होंने जाहिर कर दिया है कि विराट एक खिलाड़ी के साथ-साथ बेहतर इंसान भी हैं।

जानिए क्या है माजरा-

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल हुए क्रिकेट मैच में कुछ भारतीय दर्शक स्टीव स्मिथ को 'चीटर और धोखेबाज' कहकर उनके खिलाफ हूटिंग कर रहे थे। लोगों के इस व्यवहार को नापसंद करते हुए विराट कोहली ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना किया, साथ ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की सराहना करने की भी सलाह दी। विराट कोहली (Virat Kohli) की यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। विराट कोहली का यह व्यवहार ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ ही बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को भी काफी पसंद आया। सोशल मीडिया पर फैंस के साथ बॉलीवुड सितारे भी विराट की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

V Kohli: There are many Indian fans here, I didn't want them to set a bad example because he(Steve Smith)didn't do anything to be booed. I felt bad because if I was in position where something happened&I'd apologised, accepted&came back still I get booed I wouldn't like it either https://t.co/vd5qUy2kzR