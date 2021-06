एबी डी विलियर्स की पत्नी के साथ Photo खिंचाती दिखीं अनुष्का शर्मा, छुपाया बेटी वामिका का चेहरा

इन दिनों एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अपने पति विराट कोहली के साथ इंग्लैंड के साउथम्पटन में हैं। जहां पर बाकी क्रिकेटर्स की पत्नियां और गर्लफ्रेंड्स भी आई हुई हैं। साउथम्पटन में अनुष्का क्वारंटाइन कर रही हैं और कई लोगों के साथ बॉन्डिंग भी बनाती नजर आ रही हैं। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर एबी डी विलियर्स क्लोज फ्रेंड्स माने जाते हैं। वहीं अब मालूम होता है कि दोनों की पत्नियों के बीच भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। हाल ही में सामने आई एक तस्वीर इस बात का सबूत है।

कर डाली अनुष्का की तारीफें

अनुष्का शर्मा और एबी डी विलियर्स की पत्नी डैनियल डी विलियर्स भी साउथम्पटन आई हुई हैं। इस दौरान वो सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव हैं। हाल ही में जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर Ask Me Anything सेशन रखा तो कई लोग उनसे ये पूछने लगे कि क्या वो अनुष्का शर्मा के साथ वक्त बिताती हैं? इस पर डैनियल ने जवाब दिया- 'वो बहुत प्यारी और दिल की अच्छी इंसान हैं। हम दोनों एक देश में नहीं रहते हैं लेकिन अगर रहते जो मुझे लगता है हम हैंगआउट जरूर करते'। डैनियल ने इस जवाब के साथ एक खास तस्वीर भी शेयर की है।

वामिका का चेहरा छुपाया

डैनियल ने जो फोटो शेयर की है उसमें वो और अनुष्का दोनों ही अपने बच्चों के साथ नजर आ रही हैं। अनुष्का ने अपने चेहरे को मास्क से ढ़का हुआ है और अपनी बेटी वामिका के चेहरे को पैपराजी से छुपाया है। अनुष्का इससे पहले भी जब भी कैमरों के के सामने आईं हैं, तब वो अपनी बेटी को कुछ इसी तरह प्रोटेक्ट करती दिखी हैं। अनुष्का के साथ-साथ डैनियल भी कुछ ऐसे ही अंदाज में दिख रही हैं। इस फोटो में दोनों की बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है।