KBC में आईं सुनीता की कहानी सुनकर अनुष्का शर्मा भी हुईं इमोशनल, किया ये ट्वीट

बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने महिलाओं और लड़कियों को यौन तस्करी से बचाने के 'अभूतपूर्व कार्य' के चलते समाज सेविका सुनीता कृष्णन की सराहना की है।

सुनीता रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के स्पेशल एपिसोड की मेहमान थीं। इस एपिसोड को देखने के बाद अनुष्का ने ट्वीट किया, “केबीसी के एपिसोड में सुनीता कृष्णन जैसी समाज सेविका द्वारा प्रकाश में लाई गई घटनाएं और घिनौनी वास्तविकताएं वाकई में बेहद चौंकाने वाली और दर्दनाक है। उन्होंने महिलाओं और लड़कियों, जिनमें तीन साल तक की छोटी बच्ची भी हैं, को यौन तस्करी से बचाने का अभूतपूर्व काम किया है और कर रही हैं।”

The incidents and the dirty realities that a crusader like @sunita_krishnan brought to light on the KBC episode are so shocking and hurtful. She has done and is doing such incredible work in rescuing women and young girls as little as 3 years old from sex trafficking.