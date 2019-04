अपने इस स्टाइलिश पोज पर ट्रोल हो गईं अनुष्का शर्मा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Funny Memes

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने हाल ही में एक फोटोशूट करवाया है जिसमें में वह ब्लैक ड्रेस में नजर आ रही हैं। इस फोटो को अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। फोटो में वह अपनी कमर पर हाथ रखे हुए पोज देते हुए नजर आ रही हैं लेकिन ट्रोलर्स ने अनुष्का के इस फोटोशूट को लेकर खूब मजे लिए है। वहीं फैंस अनुष्का का फनी मीम्स शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि अनुष्का मुबंई के एक इवेंट में यह ट्रेंडी ड्रेस पहनकर शामिल हुईं थी जो अब काफी वायरल हो रही है।

अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम (Instagram) पर ब्लू आउटफिट में कुछ फोटोज शेयर की हैं। इनमें से एक फोटो में अनुष्का का पोज़ कुछ अलग ही है। इस तस्वीर को ट्रोलर्स ने निशाने पर ले लिया है। ट्रोलर्स इस फोटो पर कमेंट कर रहे हैं कि अनुष्का का यह फोटो कमर दर्द की याद दिलाता है। वहीं एक अन्य ट्रोलर ने कहा है कि अनुष्का की फोटो पर एक यूजर ने लिखा, ‘ये मैं हूं जब बर्तन धोते वक्त कोई और प्लेट लाकर रख दे। एक ने लिखा- ऑफिस में 2 घंटे बाद ये हाल हो जाता है। एक यूजर ने फनी कमेंट (Comment) करते हुए लिखा- कोई जल्दी से अनुष्का शर्मा को मूव दे।’

यहां देखें यूजर के फनी कमेंट

This is me when someone add another plate when I am doing the dishes: https://t.co/kwdOn17muC