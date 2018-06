अनुष्का शर्मा भी हुईं डब्बू अंकल के डांस की फैन, शेयर किया VIDEO

गोविंदा के गाने (मय से न मीना से न साकी से) पर डांस करके रातों रात मशहूर हुए भोपाल के विदिशा के रहने वाले प्रोफेसर साहब उर्फ डब्बू जी इन दिनों सोशल मीडिया पर स्टार बन हुए हैं। जहां भी देखो सिर्फ उनके ही चर्चे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद भी उनके एक के बाद एक डांस वीडियो सामने आ रहे हैं। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी डब्बू अंकल के इस डांस वीडियो को शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाईं।

OMG! I'm legit upset I didn't think of doing this. 🤣Loving your moves and your #NUSH tee ✨@NushBrand https://t.co/A7tnXGLpHL — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) June 1, 2018

क्या है मामला...

दरअसल Pragyan Behera नाम की एक यूजर ने डब्बू जी इस डांस को कॉपी करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया था। इस दौरान उन्होंने अनुष्का के फैशन ब्रांड NUSH की टीशर्ट पहनी हुई थी। साथ में अपना वीडियो शेयर करते हुए अनुष्का और उनके ब्रांड को टैग भी किया था। फिर क्या था अनुष्का ने भी झटपट ये वीडियो अपने अकाउंट पर शेयर कर दिया और लिखा- "OMG! I'm legit upset I didn't think of doing this.Loving your moves and your #NUSH tee ✨@NushBrand"

All Govinda fans, do watch this. pic.twitter.com/sCnAMXFEhw — Gajendra (@Airavta) May 31, 2018

‏गोविंदा भी कर चुके हैं तारीफ...

इससे पहले डब्बू जी का डांस देखकर गोविंदा भी हैरान हो गए और तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। एक न्यूज वेब साइट से बातचीत के दौरान गोविंदा ने कहा कि संजीव श्रीवास्तव के भारी वजन के बावजूद वे इस डांस को एंजॉय कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। गोविंदा ने बताया कि इस गाने को वैष्णो देवी में सिर्फ 9 घंटे में शूट किया गया था। नीलम और मैंने ये गाना शूट किया जो सुपरहिट हुआ। मैं और नीलम ने कई स्टेज शो में भी इस पर परफॉर्म भी किए थे। मैं ये गाना सिर्फ राकेश रोशन के प्रति अपने सम्मान के चलते शूट किया था।

कौन है डब्बू जी...

46 साल के इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर संजीव श्रीवास्तव उर्फ डब्बू जी असल जिंदगी में भी गोविंदा के फैन हैं। सोशल मीडिया पर डब्बू जी के कई डांस वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन उनका पहला डांस वीडियो ने गाना 'मय से मीना से, न साकी से, पर डांस कर तहलका मचा दिया। इस वीडियो को अबतक लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।