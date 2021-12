हिंदी न्यूज़ मनोरंजन विकी कौशल और कटरीना कैफ की वजह से परेशान हो गई थीं अनुष्का शर्मा, लिखा- ‘शादी कर ली अब उम्मीद है...’

विकी कौशल और कटरीना कैफ की वजह से परेशान हो गई थीं अनुष्का शर्मा, लिखा- ‘शादी कर ली अब उम्मीद है...’

लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई Shrilata Fri, 10 Dec 2021 09:47 AM

Your browser does not support the audio element.