अनुष्का ही नहीं इन सेलिब्रिटीज ने भी की थी बिग बी की बर्थडे विश IGNORE

वहीं पिछले साल जुलाई में बिग बी ने रणबीर सिंह से उनके बर्थडे पर शिकायत की थी। उन्होंने लिखा, 'हे, मैंने तुम्हें बर्थडे पर मेसेज भेजा था, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया...क्या आपने देखा था।' बिग बी के इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए रणबीर ने लिखा, 'इसके अलावा, मैंने सभी का रिप्लाई किया। यहां तक कि मैंने अभी फिर से देखा, तो सबसे पहले विश करने वाले व्यक्ति आप ही थे।'

thank you so much! that is the intention! 👊 love always https://t.co/Da49T2RQHO — Ranveer Singh (@RanveerOfficial) July 13, 2017

hey .. but what about my intention .. sent you sms greetings for your birthday .. did not get a reply .. did you see it .. !??😗 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 13, 2017

इतना ही नहीं, साल 2010 में अक्षय कुमार भी बिग बी की विश को नजरअंदाज कर चुके हैं। अक्षय को ट्वीट करते हुए बिग बी ने लिखा था, 'यो अक्षय, मैंने आपको बर्थडे पर एसएमएस करके विश किया था, क्या आपको मेसेज मिला था। या आपका फोन जाम हो गया है। लव और सक्सेस ऑलवेज'।