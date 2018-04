यौन उत्पीड़न पर अनुराग कश्यप का बड़ा बयान, बचपन में खुद हो चुके हैं शिकार

फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने कहा है कि बॉलीवुड में बहुत से लोगों के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न मामले पर वो चुप रहे थे। क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी बातों से तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक खुद पीड़ित सामने ना आएं।

मी टू अभियान की वजह से छेड़ा जिक्र...

दरअसल, पिछले साल मी टू अभियान ने हॉलीवुड में एक आंदोलन छेड़ दिया था और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ अदाकारों और अदाकाराओं ने यौन उत्पीड़न की अपनी दास्तां सुनाईं थीं। पिछले साल अक्तूबर में मीडिया के बेताज बादशाह हार्वे वाइंस्टीन के खिलाफ आरोपों की झड़ी लग गई। उन पर बलात्कार समेत यौन उत्पीड़न के अनेक आरोप लगे।

And I said sexual harassment survivors in all fields including media should speak up.. https://t.co/StelhEqivA