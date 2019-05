Anurag Kashyap ने की बेटी को धमकी देने वाले ट्रोलर के खिलाफ FIR

फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने कहा है कि उन्होंने एक सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने की धमकी दी थी। अनुराग ने ट्रोलर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए ट्विटर पर मुंबई पुलिस का शुक्रिया अदा किया है।

अनुराग ने ट्वीट किया एफआईआर दर्ज करने में मेरी मदद के लिए मुंबई पुलिस का शुक्रिया। अद्भुत समर्थन और प्रक्रिया शुरू कराने के लिए धन्यवाद। देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी सर को धन्यवाद। अब एक पिता के रूप में अधिक सुरक्षित महसूस कर रहा हूं।

Anyways I want to thank @MumbaiPolice @MahaCyber1 @Brijeshbsingh for helping me with filing the FIR . Thank you so much for the amazing support and starting the process .Thank you @Dev_Fadnavis and thank you @narendramodi Sir. As a father I am more secure now .