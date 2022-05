Anupama: गायब होगी अनुपमा और अनुज की सगाई की अंगूठी, संगीत सेरेमनी में वनराज मारेगा ताना

Anupama Upcoming Twist 2 May 2022: रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे स्टारर अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में खूब बवाल होने वाला है। अनुज और अनुपमा की सगाई के दिन लोगों को वनराज पर शक होगा।

Mon, 02 May 2022 11:43 AM

Garima Singh टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Mon, 02 May 2022 11:43 AM

