Anupama Promo: शुरू हुई अनुपमा और अनुज की शादी की रस्में, रोका सेरेमनी में नहीं दिखा पूरा परिवार

रूपाली गांगुली स्टारर अनुपमा का नया प्रोमो (Anupama Anuj Kapadia Roka Ceremony Promo) सामने आ चुका है। जल्द ही बाबूजी, समर, गोपी काका मिलकर अनुपमा और अनुज की रोका सेरेमनी में धमाल मचाने वाले हैं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Fri, 01 Apr 2022 07:17 AM

