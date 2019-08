अनुपम खेर ने अपने इस हॉलीवुड एक्टर दोस्त के लिए किया स्पेशल ट्वीट, लिखी ये बात

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने अपने दोस्त रोबर्ट डी नीरो को 'पृथ्वी का सबसे महान अभिनेता' करार देते हुए उन्हें 76वें जन्मदिन की बधाई दी है।

अनुपम ने ट्विटर पर अपनी और हॉलीवुड स्टार की एक तस्वीर साझा की।

तस्वीर के कैप्शन में अनुपम ने लिखा, मेरे दोस्त और पृथ्वी के सबसे महान अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो का शानदार जन्मदिन। भगवान उन्हें दुनिया की सारी खुशियां दें। जय हो।

Wishing my friend and the greatest actor on earth #RobertDeNiro a fantastic birthday. May God give him all the happiness in the world. Jai Ho.🙏🤓 pic.twitter.com/kd7A5NRx7T