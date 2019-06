अक्षय-रोहित के साथ काम कर रहे बेटे सिकंदर को अनुपम खेर ने कही ये बात

दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने फिल्म 'सूर्यवंशी' के सेट पर अपने बेटे सिकंदर से मुलाकात की और कहा कि फिल्म उनके (सिंकदर) लिए जिंदगी बदल देने वाली साबित होगी।

अनुपम ने सोमवार को सिंकदर, अभिनेता अक्षय कुमार और फिल्मकार रोहित शेट्टी के साथ की अपनी एक तस्वीर साझा की, जिन्हें 64 वषीर्य अभिनेता ने 'खुद के बलबूते अपना मुकाम बनाने वाले उनके पंसदीदा लोग' बताया।

तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'प्रिय सिकंदर। अपना मुकाम खुद बनाने वाले मेरे दो पंसदीदा लोगों के साथ तुम्हें काम करते देखना अच्छा लगा। रोहित शेट्टी और अक्ष्य कुमार, दोनों कड़ी मेहनत और अनुशासन से बड़ी सफलता हासिल करने के प्रमुख उदाहरण हैं। 'सूर्यवंशी' जिदंगी बदल देने वाली फिल्म होगी और तुम्हारे लिए जिंदगी की अनंत सीख होगी।'

Dear @sikandarkher! It was wonderful to see you working with two of my favourite self made people. Both #RohitShetty & @akshaykumar are prime examples of great success through hard work & discipline. #Sooryavanshi will be a life changing movie & an eternal #LifeLesson for you.👍 pic.twitter.com/Pmr9SoPGo9