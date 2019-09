कैंसर का इलाज करा कर इंडिया लौट रहे हैं ऋषि कपूर- नीतू कपूर, अनुपम खेर ने ट्वीट करके दी जानकारी

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर के लिए के फैंस के लिए एक बड़ी खुश खबरी सामने आई है। खबरों की मानें तो ऋषि कपूर अपनी पत्नी नीतू कपूर के साथ न्यूयॉर्क से रवाना हो चूके हैं और किसी भी वक्त भारत आ सकते हैं। इस खुशखबरी को बॉलीवुड एक्टर और ऋषि के बेस्टफ्रेंड अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके हैं।

आपको बता दें कि कई दिनों से खबर आ रही थी कि ऋषि कपूर इस महीने वापस आएंगे लेकिन वह अभी तक वापिस नहीं आए थे। अब अनुपम खेर के इस ट्वीट यह पक्का हो गया है कि वह घर आ रहे हैं। अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मेरे सबसे प्रिय नीतू कपूर चीन्टू लगभग एक साल न्यूयॉर्क में रहने के बाद आज वापिस आ रहे हैं। मैं इनकी सुरक्षित यात्रा की कामना करता हूं। मेरे पास मिश्रित भावनाएं हैं। मैं एक ही समय में खुश और गम में हूं। मैं तुम्हें बहुत याद करने जा रहा हूँ। हमारे पास एक महान समय था.. धन्यवाद।.. प्यार और प्रार्थना।

Dearest #NeetuKapoor and @chintskap!! Here is wishing you a safe trip back to India after being in New York for almost a year. I have mixed feelings. I am happy & sad at the same time. I am going to miss you terribly. We had a great time together. Thank you. Love & prayers.🙏😍 pic.twitter.com/ECxBhOUH1h