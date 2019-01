'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' रिलीज के बाद अनुपम खेर ने फिल्म को लेकर दिया ये बयान

'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका निभा रहे अनुपम खेर का कहना है कि फिल्म के निर्माताओं का इसकी रिलीज के पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है।

दरअसल, अनुपम से शुक्रवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के दौरान पूछा गया कि क्या आम दर्शक फिल्म से जुड़ पाएंगे तो उन्होंने कहा, 'लोगों में उत्साह है कि मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहा हूं, लेकिन अंत में फिल्म की कहानी ही दर्शकों को खींचेगी। दर्शक तय करेंगे कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलेगी या नहीं।'

अनुपम ने आगे कहा, 'हमने बहुत ईमानदारी के साथ इस फिल्म को बनाया है और फिल्म की रिलीज के पीछे हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। अक्षय खन्ना ने एक अच्छी बात कही थी कि यह फिल्म लोगों को डिबेट करने का मौका देगी न कि विवाद का।'

पहले दिन फिल्म ने की इतने करोड़ की कमाई...

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 4.50 करोड़ की कमाई की है। इतने विवादों के बाद भी फिल्म ने पहले दिन ठीक-ठाक कमाई कर ली है।

#TheAccidentalPrimeMinister picked up from evening shows onwards... Records decent numbers on Day 1... Fri ₹ 4.50 cr. India biz. #TAPM