BOX OFFICE COLLECTION: पहले दिन 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' ने की इतने करोड़ की कमाई

अनुपम खेर(Anupam Kher) और अक्षय खन्ना(Akshaye Khanna) स्टारर फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर'(The Accidental Prime Minister) शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर क्रिटिक्स के मिक्स रिस्पॉन्स है, लेकिन दोनों स्टार्स की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' की पहले दिन की कमाई की बात करें तो ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 4.50 करोड़ की कमाई की है। इतने विवादों के बाद भी फिल्म ने पहले दिन ठीक-ठाक कमाई कर ली है।

