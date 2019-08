अनुपम खेर का बड़ा बयान: कश्मीर के लिए कैंसर था आर्टिकल 370, अब हुआ इलाज

मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने वाले अनुच्छेद 370 को सोमवार को हटा दिया गया है। हालांकि अनुच्छेद 370 के खंड 1 को सरकार ने नहीं हटाया है। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पास होने के बाद फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

अनुपम ने एएनआई से बात हुए कहा, 'आज का दिन हमारे भारत के इतिहास में जाना जाएगा। अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर से मोदी सरकार द्वारा हटा दिया गया है। एक कश्मीरी होने के नाते अपनी आंखों के सामने ऐसा होते देखना मेरे लिए इमोशनल और पावरफुल है। अनुपम खेर ने कहा कि 370 एक कैंसर था, जिसका अब जाकर इलाज किया गया।'

Anupam Kher: Article 370 was a cancer that was harming J&K for last several decades. I am glad, we have finally found a cure & we now can march towards development & peace in J&K. https://t.co/Lv2yIQLSGt

Anupam Kher in New York: Today marks a remarkable day in the history of our great nation India. The most damaging #Article370 has been abolished by Modi govt from J&K. Being a Kashmiri myself, it’s an emotionally powerful moment to witness history unfold before my own eyes. pic.twitter.com/VpvgL8uUB7