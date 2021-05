सोनू सूद , सलमान खान, अमिताभ बच्चन, के बाद कोरोना में मदद को आगे आए अनुपम खेर, फ्री में देंगे मेडिकल सप्लाई

कोरोना वायरस की दूसरी लहर से भारत लगातार लड़ रहा हैं। इस महामारी से जारी लड़ाई में हर कोई देश के साथ खड़ा है। बॉलीवुड सितारे भी खुल कर लोगों तक मदद पहुंचाने और करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी बीच अब एक्टर अनुपम खेर भी कोरोना के मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं।

अनुपम खेर ने महामारी से निपटने के लिए चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के लिए लिए 'प्रोजेक्ट हील इंडिया' शुरू किया है। इसके जरिए वह फ्री में भारत के हर कोने में चिकित्सा सहायता और अन्य राहत सेवा पहुंचाने में मदद करेंगे।

इस बारे में अनुपम खेर ने आधिकारिक ट्विट करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कुछ ट्रकों की एक वीडियो शेयर किया है, जो चिकित्सा उपकरणों से भरे दिखाई दे रहे हैं। अनुपम खेर ने अपने ट्वीट में कहा है कि अमेरिका के 'ग्लोबल कैंसर फाउंडेशन' और 'भारत फोर्ज' के साथ मिलकर यह काम किया जा रहा है। इसके जरिए अस्पतालों और एम्बुलेंस को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स , बैगपैक ऑक्सीजन मशीन, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर्स और तमाम लाइफ सेविंग सामग्रियों की फ्री डिलीवरी करने की शुरुआत हो गई है।

In our pursuit to do our duties as the citizens of our country @anupamcares is humbled to associate with @ashtewarimd & @bharatforgeltd. We are sending #OxygenConcentrators & #Ventilators to hospitals! Write at projecthealindia@anupamkherfoundation.org for any assistance! 🙏🌺🙏 pic.twitter.com/cf60UUEn3j