कादर खान के निधन से शॉक्ड हुए अनुपम खेर, शेयर किया इमोशनल वीडियो

नए साल को लेकर पूरे विश्व में जश्न का माहैल है तो दूसरी तरफ बॉलीवुड में मातम छा गया है। क्योंकि बॉलीवुड में अपनी दमदार अदाकारी और डायलॉग से फैंस के दिलों पर राज करने वाले एक्टर कादर खान का कनाडा के एक अस्पताल में निधन हो गया। आपको बता दें कि कादर खान काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनकी बिगड़ती तबीयत पर चिंता जताते बॉलीवुड सितारों ने उनकी सलामती की दुआ मांगी थी। लेकिन आज इस एक्टर ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए आलविदा कह दिया । कादर खान की निधन के बाद बॉलीवुड हस्तियां के बीच शोक की लहर है। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने कादर के निधन पर शोक जताते हुए एक इमोशनल वीडियो शेयर किया है।

#KaderKhan Saab was one of the finest actors of our country. It was a joy and a learning experience to be on the sets with him. His improvisational skills were phenomenal. His humour was eternal and original. He was a wonderful writer. We will miss him & his brilliance.🙏🙏 pic.twitter.com/m9z1yix9HB

आपको बता दें कि भले ही आज न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया जा रहा हो लेकिन कादर की मौत से पूरा देश शोक में डूब गया है। कादर के फैंन उनके निधन की बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर फैंस दुख जताते हुए ये कह रहे हैं कि उन्हें उनकी मौत की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है।

It’s the end of an era... RIP Kader Khan sahab... An exceptional writer and a truly versatile actor... Heartfelt condolences to the family... #KaderKhan #Legend

Veteran Actor Kader Khan dies at the age of 81.

Perhaps, 2019 isn't off to a great start 😔#RIP #KaderKhan 😢 pic.twitter.com/HV28tjKbR2

After Salim-Javed, it was #KaderKhan who wrote some of Amitabh's biggest hits and most popular dialogues/ roles like Muqaddar Ka Sikander, Amar Akbar Anthony, Sharabi, Lawaris, Satte Pe Satta, Naseeb... all had dialogues written by Kader Khan.

लेकिन हां अब यकीन करना पड़ेगा- कादर खान साहब नहीं रहे। मगर उनके लिखे और बोले संवाद हमारे बीच अभी हैं और हमेशा रहेंगे।

हमेशा मुस्कुराता चेहरा अब देखने को नहीं मिलेगा। पर जो मिसाल उन्होंने हिंदी फिल्मों में कायम की, वो रहेगी हमेशा।

अलविदा कादर खान साहब।#KaderKhan

RIP #KaderKhan . Thank you for making us laugh. You will be missed.

RIP #KaderKhan Thank you for many such wonderful dialogues.... pic.twitter.com/jorZVzQ8Ja

