अनुपम खेर ने शादी की सालगिरह पर पत्नी किरण राव के लिए लिखा लव नोट

वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर ने सोमवार को अपनी शादी की 34वीं सालगिरह पर अपनी पत्नी अभिनेत्री एवं सांसद किरण खेर के नाम एक छोटा पत्र लिखकर अपनी भावनाएं जाहिर कीं।



अपने विवाह समारोह की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा करते हुए अनुपम ने ट्वीट किया, 'सबसे प्यारी किरण, शादी की 34वीं सालगिरह मुबारक हो। बहुत लंबा वक्त जिंदगी का साथ में तय किया है हमने। 34 साल गुजर गए, लेकिन लगता है जैसे कल की ही बात है। एक साथ बेहतर तरीके से गुजारी गई जिंदगी से मैं प्यार करता हूं।'

Dearest Kirron!!! Happy 34th wedding anniversary!! Bahut lamba waqt zindagi ka saath mei tay kiya hai humne. 34 saal guzar gaye lekin lagta hai Jaise kal ki he baat hai. I have loved the lived quality of our lives together. सालगिरह मुबारक।😍 @KirronKherBJP #Pushkar #Dulari #Raju pic.twitter.com/NHKzXZpdW5 — Anupam Kher (@AnupamPKher) August 26, 2019



किरण ने भी एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पोस्ट करते हुए इसे कैप्शन दिया, 'आगे भी काफी वर्ष एक साथ बिताना चाहती हूं प्रियतम। शादी की सालगिरह मुबारक। प्यार के साथ ही ईश्वर का आशीवार्द हमेशा बना रहे'

Looking forward to many more years of togetherness dearest @AnupamPKher. Happy wedding anniversary. Love and God Bless always 😊🌺♥ pic.twitter.com/MAyTqnypsq — Kirron Kher (@KirronKherBJP) August 26, 2019

अनुपम द्वारा ये पोस्ट किए जाने के बाद एक्टर रितेश देशमुख ने ट्वीट कर उन्हें मुबारकबाद दी है। रितेश ने लिखा, 'खेर कपल को शादी की सालगिरह मुबारक हो. आपको बहुत सारा प्यार और खुशियों व स्वास्थ्य की कामना'।

Happy anniversary to the lovely kher couple @KirronKherBJP &@AnupamPKher - wishing you abundance of love, happiness & best of health. — Riteish Deshmukh (@Riteishd) August 26, 2019

वैसे बता दें कि अनुपम और किरण ने साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म 'टोटल सियापा' में साथ काम किया है। फिल्म में दोनों ने पति पत्नी की भूमिका निभाई थी. इसके अलावा दोनों ने फिल्म 'वीर जारा', 'रंग दे बसंती' और Pestonjee में साथ काम किया है।