मीना कुमारी को फीमेल ‘गुरु दत्त’ कहना अनुप जलोटा को पड़ा भारी, भड़के यूजर्स ने जमकर सुनाई खरी-खरी

बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त को दादर (मुंबई) में हुआ था। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की ट्रेजडी क्वीन कहा जाता था। मीना कुमारी की जयंती के दिन बॉलीवुड के कई सितारे उन्हें याद किया। ऐसे खास मौके पर भजन सम्राट अनुप जलोटा ने भी उन्हें याद करते हुए एक ट्वीट किया, उन्हें मीना कुमारी की तुलना गुरुदत्त कर दी। बस इसी बात से लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है।

दरअसल, अनुप जलोटा ने मीना कुमारी के बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करते लिखा कि आज मैं फीमेल गुरु दत्त को याद कर रहा हूं, मीना कुमारी ने इस इंडस्ट्री के लिए अनूठा योगदान दिया था।

अनूप जलोटा का ये ट्वीट आते ही सोशल मीडिया ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ यूजर्स ने अनूप जलोटा को बुरा भला कहते हुए लिखा कि मीना कुमारी एक बड़ा नाम हैं और उनकी तुलना गुरु दत्त साहब से किया जाना ठीक नहीं है। वहीं एक यूजर ने लिखा कि वह फीमेल गुरु दत्त क्यों हैं? वह अपनी उपलब्धियों के लिए याद की जाती हैं और उन्हें याद करने के लिए एक पुरुष के नाम के साथ जोड़ा जाना ठीक नहीं है। एक अन्य यूजर ने लिखा जैसे तुम मेल अनुराधा पौडवाल हो। एक यूजर ने नाराज होते हुए लिखा कि यार क्या मतलब है? वह इंडस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा नाम हैं और तुम उन्हें बस एक फीमेल वर्जन कहकर पुकार रहे हो?। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि शुक्र है कि तुमने बेगम अख्तर को मेल अनूप जलोटा नहीं कहा।

Like you're the male Anuradha Paudwal. — -j- (@jasj1v) August 1, 2019

yaar kya hai matlab? she’s the biggest name ever in the fraternity and you’re calling her a female version? — Pahaadan (@Popcorrrrnn) August 1, 2019

