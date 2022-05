सगाई होने के बाद अनुज की स्टूडेंट बनीं अनुपमा, क्लासरूम में जमकर किया डांस, वीडियो वायरल

टीवी सीरियल 'अनुपमा' में इन दिनों अनुज-अनुपमा की शादी का फेज चल रहा है। आने वाले एपिसोड में दोनों की सगाई दिखाई जाएगी। सगाई के बाद अनुपमा अनुज की स्टूडेंट बन गई हैं और उनके साथ जमकर डांस कर रही हैं।

