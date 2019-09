Indian Idol में अनु मलिक की वापसी पर भड़कीं सोना महापात्रा, ट्वीट कर बोलीं ट्वीट कर बोलीं 'सभी के मुहं पर तमाचा है '

बॉलीवुड सिंगर-म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक (Anu Malik) पिछले साल यौन उत्पीड़न (sexual harassment) और छेड़छाड़ के आरोप में फंस गए थे। मी टू मूवमेंट (Me Too Movement) के तहत 2 महिलाओं ने अनु मालिक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था जिसके बाद उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी। इसके चलते अनु मालिक को सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 11' से भी इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि एक साल के भीतर ही उनकी इस शो में वापसी हो रही है।

खबरों की मानें तो बताया जा रहा है कि सोनी टीवी के इस शो पर अनु मालिक जज की कुर्सी पर एक बार फिर नजर आ सकते हैं। इस बात को लेकर अब विरोध भी शुरू हो चूका है।

The rehabilitation of the multiple accused @IndiaMeToo Anu Malik by @SonyTV on Indian Idol within a year as judge is a slap to ALL the good people of #India who want a better & safer future for their children, let alone women. #AnuMalik #RatReturnsToTheGutter & #SpreadingFilth 🤮 https://t.co/6VWVMWmfjE — ShutUpSona (@sonamohapatra) September 9, 2019

सिंगर सोना मोहपात्रा (Sona Mohapatra) ने अनु मालिक की वापसी को लेकर सोनी टीवी से सवाल करते हुए एक के बाद कई सारे ट्वीट्स किए हैं। सोना ने ट्वीट कर अनु मलिक पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा- ' कई आरोपियों के पुनर्वास, सोनी टीवी द्वारा एक साल के भीतर अनु मलिक को दोबारा इंडियल आइडल पर बुला लेना उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ है जो भारत में अपने बच्चों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। #RatReturnsToTheGutter (चूहा गटर में लौट आता है)

Because, for @SonyTV

the safety & dignity of women, let alone children doesn’t matter. What matters is low-brow sher-o-shayari & cheap bucks? @IndiaMeToo & the multiple allegations from multiple women & some even minors should matter. @smritiirani 🙏🏾🔴

https://t.co/FZCvBE3q2L — ShutUpSona (@sonamohapatra) September 10, 2019

अगले ट्वीट में सोना ने कहा कि क्योंकि सोनी टीवी के लिए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सम्मान की कोई एहमियत नहीं है। फर्क बस निचले स्तर की शेरो-शायरी और चंद पैसे से पड़ता है? लेकिन मी टू के तहत कई महिलाओं और बच्चों द्वारा की गई शिकायत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

What do we in our culture call a man who sexually harasses or assaults a child? Uncle? Sir? Judge? @VishalDadlani , here is the moment of truth. Here’s one that really matters, is in your backyard & one in which your stand will give strength to millions. https://t.co/FZCvBE3q2L — ShutUpSona (@sonamohapatra) September 10, 2019

एक और ट्वीट करते हुए सोना ने 'इंडियन आइडल' पर जज के रूप में नजर आ चुके विशाल डडलानी को टैग करके लिखा कि हम ऐसे आदमी को अपने कल्चर में क्या कहें जो बच्चों को प्रताड़ित और उनका यौन उत्पीड़न करता है? जज? विशाल डडलानी ये समय है सच्चाई का। यहां मामला जिसे लेकर है वो आपके पीछे है और इस समय आपके स्टैंड से कई लोगों को ताकत मिलेगी।

बता दें कि अनु मलिक ने शो की शूटिंग भी शुरू कर दी है. इस शूट पर उनके साथ नेहा कक्कड़ और विशाल डडलानी भी थे। गौरतलब है कि शो से जुड़े सूत्र ने मिड डे को बताया था, 'इंडियन आइडल के मेकर्स और चैनल ने अनु मलिक को बतौर जज वापस लाने का फैसला किया है, क्योंकि अनु मलिक की शेर और शायरी से ही इंडियन आइडल की पहचान है।

