Ant Man 3 Box Office: 'एंट मैन एंड द वास्प- क्वांटमेनिया' ने पहले दिन किया धमाका? जानें कलेक्शन

Ant Man And The Wasp Quantumania Day One Box office Collection: एमसीयू की फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। मार्वल की फिल्मों को वर्ल्डवाइड तो पसंद किया ही जाता है और इसकी इंडिया में भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। एमसीयू के पांचवे फेज की पहली फिल्म 'एंट- मैन एंड द वास्प: क्वांटमेनिया' (Ant-Man And The Wasp: Quantumania) बीते दिन रिलीज हुई, जिसे दर्शकों से अच्छा सपोर्ट मिला और फिल्म ने अच्छी कमाई भी की। 'एंट- मैन एंड द वास्प: क्वांटमेनिया' ने बड़ी ही आसानी से कार्तिक आर्यन (Karti kAaryan) की शहजादा (Shehzada)को पहले दिन मात दे दी।

पहले दिन कितना रहा एंट मैन 3 का कलेक्शन

'एंट- मैन एंड द वास्प: क्वांटमेनिया'ने पहले दिन करीब 8.75 - 9.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। हालांकि ये अर्ली ट्रेंड्स हैं और कुछ देर के बाद ही आधिकारिक आंकड़े सामने आ पाएंगे। लेकिन ये तो साफ है कि ये कार्तिक आर्यन की शहजादा के करीब 7 करोड़ के कलेक्शन से तो ज्यादा ही रहेगा। याद दिला दें कि इससे पहले मार्वल यूनिवर्स की 'थॉर- लव एंड थंडर'(Thor: Love and Thunder), 'ब्लैक पैंथर- वकांडा फॉरेवर' (Black Panther: Wakanda Forever) और 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ यूनिवर्स'(Doctor Strange In the Multiverse Of Madness) भी अच्छा कलेक्शन कर चुकी हैं।

क्या है 'एंट- मैन एंड द वास्प: क्वांटमेनिया' की कहानी

'एंट-मैन एंड द वास्प: क्वांटमेनिया' की कहानी सेन फ्रांसिस्को से शुरू होती है और आप देखते हैं कि स्कॉट लैंग (पॉल रुड) अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है और उसके पास कुछ भी खास करने के लिए नहीं है। वो बेटी के साथ वक्त बिताता है, पत्नी के रोमांस करता है और रिटायर्ड साइंटिस्ट/सुपरहीरो पैरेंट्स संग बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करता है। स्कॉट की बेटी कैसी लैंग(कैथरीन न्‍यूटन) अब बड़ी हो गई है और साइंस में काफी तेज है। उसने भी पिता की तरह एंट मैन सूट और साइंस का इस्तेमाल कर दिया है। हालांकि इस बीच वो कुछ ऐसी गड़बड़ कर देती है, जिससे स्कॉट लैंग, कैसी, होप (इवांगेलिन लिली), हैंक (माइकल डगलस), जेनेट (मिशेल फिफर) क्वांटम रेल्म में पहुंच जाते हैं। क्वांटम रेल्म में मौजूद है विलेन 'कांग द कॉन्क्वेरर' (जोनाथन मेजर्स)। क्या एंट मैन और उसकी टीम, कांग को रोक पाएंगे? कांग बना कैसे? कैसे वो क्वांटम रेल्म में फंसा? क्या है जेनेट का कांग से कनेक्शन? ऐसे ही कई सवालों के लिए आपको 'एंट-मैन एंड द वास्प: क्वांटमेनिया' देखनी होगी।