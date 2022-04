अंकिता शौरी को बाथटब फोटोज के लिए किया गया ट्रोल, बोलीं- मेरी तो क्लीवेज भी नहीं दिख रही

Ankita Shorey Trolled For Bathtub Photos: मॉडल और पूर्व फेमिना मिस इंडिया अंकिता शौरी को लोगों ने बाथटब फोटोज शेयर करने पर ट्रोल किया तो उन्होंने एक साबुन ब्रैंड के ऐड का जिक्र किया है।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Wed, 06 Apr 2022 11:12 AM

इस खबर को सुनें