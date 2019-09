'मणिकर्णिका' के बाद टाइगर और श्रद्धा के साथ फिल्म बागी 3 में काम करेंगी अंकिता लोखंडे,इस किरदार में आएंगी नजर

टीवी शो 'पवित्र रिश्ता' से घर घर में अपनी पहचान बनाने वाली टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने हाल ही में कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका से बॉलीवुड डेब्यू किया है। इस फिल्म में अंकिता लोखंडे ने झलकारी बाई का किरदार निभा कर दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब इस फिल्म के सफलता के बाद अंकिता लोखंडे के हाथ एक और बड़ी फिल्म हाथ लगी है। खबरों का मानें तो अंकिता लोखंडे जल्द ही टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की फिल्म बागी 3 में नजर आएंगी। फिल्म समीक्षक कोमल नाथा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है।

खबरों की मानें साजिद नाडियाडवाला की फिल्म बागी 3 में अंकिता लोखंडे श्रद्धा कपूर की बहन का रोल प्ले करती नजर आएंगी। वहीं अहमद खान निर्देशित फिल्म को लेकर अंकिता का कहना है कि मणिकर्णिका' के बाद मैं पूरी तरह से एक कमर्शियल फिल्म करना चाहती थी। 'बागी' एक सफल फ्रेंचाइज है और अहमद सर, टाइगर, श्रद्धा और रितेश के साथ काम करना एक शानदार अनुभव है।

Actress #AnkitaLokhande @anky1912 roped in for the third instalment of Baaghi franchise. Directed by #AhmedKhan @khan_ahmedasas and produced by @NGEMovies #SajidNadiadwala#Baaghi3 pic.twitter.com/vZ3dPiBA3r