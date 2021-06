क्या ‘नागिन’ फेम अनीता हसनंदानी ने टीवी इंडस्ट्री को कह दिया अलविदा? ट्वीट कर खुद दिया जवाब

‘नागिन’ फेम अभिनेत्री अनीता हसनंदानी अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हैं। बेटे आरव रेड्डी के जन्म के बाद उनका पूरा ध्यान परिवार पर है। बीते दिनों अनीता के बारे में ऐसी खबरें आईं कि उन्होंने टीवी इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है। दरअसल अनीता ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि इंडस्ट्री छोड़ अब वो परिवार के साथ ही वक्त बिताना चाहती हैं। उनके फैंस को जब ये बता चला तो उन्हें निराशा हुई। अब अनीता ने अपने करियर को लेकर एक ट्वीट किया और बताया कि क्या उन्होंने वाकई टीवी की दुनिया को छोड़ने का फैसला किया है।

इंटरव्यू में क्या कहा था

अपने इंटरव्यू में अनीता ने कहा था कि 'मैंने तय किया था कि जब भी मेरा बच्चा होगा तो मैं इंडस्ट्री और अपने काम को छोड़ दूंगी। मैं अब केवल अपने बेटे की मां के रोल पर फोकस करना चाहती हूं। महमारी की वजह से नहीं बल्कि मैं तो वैसे ही इंडस्ट्री छोड़ने वाली थी। मैं घर पर अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हूं। ईमानदारी से कहूं तो काम अभी मेरे दिमाग में है ही नहीं। मैं वाकई नहीं जानती कि मैं कब वापस लौटूंगी' उनके इसी बयान के बाद मीडिया में ये खबर छा गई कि अनीता ने इंडस्ट्री छोड़ दी है।

ट्वीट कर दी सफाई

अब इन खबरों पर अनीता ने सफाई दी और इससे इनकार किया है। अनीता ने अपने ट्वीट में लिखा कि ‘हर जगह यह है कि मैं अपने पहले प्यार एक्टिंग को छोड़ रही हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं कहा था कि अभी मेरा फोकस मेरे बच्चे पर है। आरव मेरी पहली प्राथमिकता है। जब मैं तैयार हो जाऊंगी तब मैं फिर से काम करूंगी।‘

It’s all over that I’m quitting my first love ACTING

I never said that…. All I said was that my focus right now is my child…. Aaravv is my priority… I will resume work when I’m ready 🌈💫❤️