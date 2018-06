सस्पेंस से उठा पर्दा- 'फन्ने खां' का First Look जारी, इस लेजेंड सिंगर और एक्टर को मिली जगह

डायरेक्टर अतुल मांजरेकर की फिल्म फन्ने खां का फर्स्ट पोस्टर जारी हो गया है। इस पोस्टर में अनिल कपूर हाथ में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उठाए सिंगर बनने के सपने संजोते हुए नजर आ रहे हैं वहीं दुसरे हाथ में टिफिन पकड़ा है। इसे देखकर लग रहा है कि अनिल एक स्ट्रगलर सिंगर के किरदार में नजर आने वाले हैं। पोस्टर में अनिल का लुक काफी साधारण दिख रहा है। साथ ही पोस्टर में दिग्गज गायक मोहम्मद रफी और समी कपूर की तस्वीर भी नजर आ रही है। अनिल कपूर ने पोस्टर पर ट्वीट करके बताया की ये शख्स कोई और नहीं वहीं हैं।

इस पोस्टर को अनिल कपूर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है- 'ये ऐसे ही एक #फन्ने खान की कहानी है...मेरी कहानी.. टीज़र आउट 26 जून।'

Yeh aise hi ek #Fanney Khan ki kahani hai...meri kahani...

Teaser out on June 26! #AishwaryaRai @RajkummarRao @tseriesmusic @fanneykhanfilm @ROMPPictures @AtulManjrekar pic.twitter.com/l8cGgNKr34