सोनम के बर्थडे पर पापा ने शेयर की पुरानी फोटो और लिखा ये प्यारा मैसेज

सोनम कपूर आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। सोनम के बर्थडे पर पिता अनिल कपूर ने सोनम की एक अनसीन फोटो शेयर की और इसके साथ ही इमोशनल मैसेज भी लिखा। अनिल ने ट्वीट कर लिखा, 'सोनम...तुम ऑन स्क्रीन दुल्हन की बेस्ट सहेली थी और पर्सनल लाइफ में सबसे सुंदर दुल्हन थी। तुमने एक बार फिर दिखा दिया कि तुम अविश्वसनीय ताकत हो और आनंद के साथ तुम और ऊंचाइयों पर जाओगी और गर्वित रहोगी।'

@sonamakapoor, u were the best bridesmaid on-screen & the most beautiful bride in real life. U've shown the world, once again, what an incredible force u are. & with @anandahuja by your side, you're gonna soar higher & prouder than ever! Happy B'day jetsetter!! Missing u & Mom! pic.twitter.com/ZhCznq2fb9