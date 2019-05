फिल्म 'मिस्टर इंडिया' के बाद Anil Kapoor संग दोबारा काम करेंगे ये स्टार, इस फिल्म को बनाने की कर रही हैं प्लानिंग

ऑस्कर के लिये नामित हो चुके फिल्मकार शेखर कपूर (Shekhar Kapoor) और वरिष्ठ अभिनेता अनिल कपूर (Anil Kapoor) फिल्म ‘मिस्टर इंडिया’ के तीन दशक बाद एक बार फिर साथ काम करते नजर आएंगे।

भाषा के अनुसार शेखर कपूर ने ट्वीटर पर नयी फिल्म बनाने को लेकर जानकारी दी। शेखर ने अनिल के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया कि ‘मिस्टर इंडिया-2’ या किसी अन्य फिल्म में साथ काम करने पर चर्चा कर रहा हूं। अनिल कपूर आप उन्हें बताइये।

Discusssing the look for the next Mr India 2, or another movie together? You tell them @AnilKapoor ! pic.twitter.com/OXIFC2cgWj

Feels like déjà vu! @shekharkapur & I are deep in discussion about something new and super exciting! We're hoping to create the same magic we did before with Mr. India...The cap adjustment was lucky then, and it might do the trick this time as well! 😉 pic.twitter.com/Je9she0YGp