अनिल कपूर ने पत्नी सुनीता कपूर को बताया बॉलीवुड का बेस्ट होस्ट, सोशल मीडिया पर उनके लिए लिखी ये बात

अभिनेता अनिल कपूर का कहना है कि उनकी पत्नी सुनीता उनके लिए सबकुछ अच्छा बनाती हैं।

अनिल ने यह बात एक यूजर के ट्वीट के जवाब में कही जिसने एक आर्टिकल के लिंक को साझा किया जिसमें उसने अनिल कपूर और उनकी पत्नी सुनीता को 'बी-टाउन में बेस्ट होस्ट' बताया।

अनिल ने लिखा, सुनीता सबकुछ अच्छा बनाती हैं, यहां तक कि हेल्दी खाना भी! धन्यवाद। आपके इन अच्छे शब्दों के लिए। हम अपने यहां अपने परिवार के लोगों और दोस्तों का आना पसंद करते हैं और सुनीता निश्चित रूप से बेहतर मेजबानी करती हैं।

Sunita makes everything better, even healthy food! Thank you @Jhajhajha for the kind words. We love having our friends and family over and she is definitely the hostess with the mostess! https://t.co/qy4vHBvYny