Anil Kapoor ने की इस खास शख्स से मुलाकात, सोशल मीडिया पर बताया किस मुद्दे पर हुई चर्चा?

भारतीय फिल्म अभिनेता अनिल कपूर (Anil Kapoor) ने लंदन में ब्रिटेन के फिल्म निर्माता डैनी बॉयल से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने 'परिवार, दोस्तों और भविष्य' पर बात की।

अनिल कपूर ने डैनी बॉयल संग अपनी एक तस्वीर को साझा करते हुए ट्वीट किया कि डैनी बॉयल से लंदन में मुलाकात हुई। हमने परिवार, दोस्त और भविष्य जैसी कई विषयों पर बात की। उनके साथ बातचीत करना हमेशा ही सुखद होता है।

Catching up with #DannyBoyle in London! We spoke about family, friends & the future...Conversations with him are always so insightful! All the best for #Yesterday Danny, looking forward to watching it soon! pic.twitter.com/R5paBIHJeX