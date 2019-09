दादा साहब फाल्के पुरस्कार के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर छाए अमिताभ, बधाईयों का तांता

बॉलीवुड के सुपर स्टार अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अमिताभ बच्चन को मिलने वाले सिनेमा के इस सबसे बड़े पुरस्कार के ऐलान के बाद से सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन छाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। राजनीतिक और बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने ट्वीट कर अमिताभ बच्चन को बधाई दी है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि 'श्री अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में हैं जिन्होंने लम्बे समय तक सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया है। पांच दशक में उन्होंने अनेक फ़िल्मों में अपनी अभिनय कला एवं प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उन्हें दादा साहब फाल्के सम्मान मिलने की बधाई एवं शुभकामनाएँ।।'

बॉलीवुड के अभिनेता अनिल कपूर ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर के ट्वीट को साझा करते हुए अनिल कपूल ने लिखा है कि 'इस लेजंड के बिना भारतीय सिनेमा का उल्‍लेख नहीं हो सकता। उन्होंने हर रोल के साथ सिनेमा को रीडिफाइन किया है और उनके अनगिनत योगदान के लिए वह हर प्रशंसा के हकदार हैं! बधाई!'

There is no mention of Indian cinema without this Legend! He has redefined cinema with every role & deserves every accolade for his innumerable contributions! Congratulations @SrBachchan ! #DadaSahebPhalkeAward https://t.co/sBJ7aHlGCI

वहीं फिल्म डॉयरेक्टर करण जोहर ने भी ट्वीट कर अमिताभ बच्चन को बधाई दी है। करण जोहर ने ट्वीट कर लिखा है कि इंडियन सिनेमा के सबसे प्रेरणादायक लेजंड!! वह रॉकस्‍टार हैं। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं अमिताभ बच्‍चन के युग में हूं।' इसके अलावा अभिषेक बच्चन ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की और कहा कि यह बहुत खुशी की बात है, गर्व हो रहा है।

The most inspiring legend of Indian Cinema!!!! He is a bonafide rock star!!! I am honoured and proud to be in the Era of AMITABH BACHCHAN! The prestigious #DadaSahebPhalkeAward to @SrBachchan https://t.co/wPepdsbugL