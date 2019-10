शाहरुख खान-करीना कपूर और दीपिका पादुकोण समेत इन बड़े सेलिब्रिटीज ने किया मतदान, देखें लेटेस्ट अपडेट

महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी-शिवसेना गठबंधन और कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन के बीच है । आम जनता से लेकर कई बॉलीवुड सेलेब्स भी अपना वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पहुंच रहे है तो कई सेलेब्स ने वोट डाल दिया हैं। इसी क्रम में बॉलीवुड दीपिका पादुकोण , शाहरुख खान, गौरा खान , शबाना आजमी, सोहेल खान, सलीम खान ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान किया। इन बॉलीवुड सितारों ने वोट डालने के बाद सभी अपने फैंस और अपने आम लोगों से वोट करने की अपील की है।

यहां देखें

सनी देओल ने भी मतदान किया है।

BJP MP from Gurdaspur, Sunny Deol cast his vote at a polling booth in Juhu, Mumbai. #MaharashtraAssemblyElections pic.twitter.com/LKMpzM9H6A — ANI (@ANI) October 21, 2019

इसी बीच बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान के साथ मतदान करने पहुंचे।

Shah Rukh Khan and his wife Gauri cast their votes at polling booth no 177 in Bandra West, Mumbai. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/kp6kt9IYWw — ANI (@ANI) October 21, 2019

जावेद अख्तर आज अपनी पत्नी शबाना आजमी के साथ मतदान करने पहुंचे।

Shabana Azmi and Javed Akhtar after casting their vote at a polling booth in Mumbai. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/JQXSL5sxUJ — ANI (@ANI) October 21, 2019

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने मताधिकार का प्रयोग किया

Deepika Padukone after casting her vote at a polling booth in Bandra (West), Mumbai. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/A5uiWkPVms — ANI (@ANI) October 21, 2019

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन, धर्मेंद्र और अनिल कपूर ने मुंबई में मतदान किया।