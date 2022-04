Thar Trailer: बेटे हर्षवर्धन के पीछे पड़े अनिल कपूर, जबरदस्त होगा एक्शन और सस्पेंस

अनिल कपूर अपने बेटे हर्षवर्धन कपूर और फातिमा सना शेख के साथ फिल्म 'थार' में नजर आने वाले हैं। फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है। फिल्म में दोनों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ती हुई दिख रही है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Mon, 18 Apr 2022 05:51 PM

