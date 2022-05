Anek Motion Teaser: आयुष्मान खुराना का हिन्दुस्तान को जिताने का मिशन शुरू, 'अनेक' का मोशन टीजर रिलीज

आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) ने अपनी बेहतरीन फिल्मों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। अनेक का मोशन टीजर (Anek Motion Teaser) रिलीज हो गया है, जो तेजी से वायरल होना शुरू हो गया है।

इस खबर को सुनें