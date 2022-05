No Entry Mein Entry: 'नो एंट्री में एंट्री' पर लगी मुहर, अनीस बज्मी बोले- 'सलमान खान को पसंद आई स्क्रिप्ट'

Salman Khan Loved the No Entry Mein Entry Script: बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान (Salman Khan) की फिल्मों का फैन्स को बेसब्री से इंतजार रहता है। एक ओर जहां फैन्स सलमान खान, इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) की फिल्म टाइगर 3 (Tiger 3) के लिए काफी एक्साइटिड हैं तो दूसरी ओर 'नो एंट्री' (No Entry) के सीक्वल 'नो एंट्री में एंट्री' (No Entry Mein Entry) के बारे में भी अधिक से अधिक जानना चाह रहे हैं। ऐसे में निर्देशक अनीस बज्मी ने 'नो एंट्री में एंट्री' पर अपडेट दिया है।

जारी है 'नो एंट्री में एंट्री' का काम

इन दिनों कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म भूल भुलैया 2 को लेकर चर्चा में बने हुए अनीस बज्मी ने 'नो एंट्री में एंट्री' को लेकर बात की है। पिंकविला से बातचीत के दौरान अनीस ने कहा, " मेरी अगली फिल्म 'नो एंट्री में एंट्री' है। मैं सलमान भाई से हाल ही में मिला था और उन्होंने मुझे कहा कि फिल्म पर काम शुरू करो। हम मिले थे और मैंने उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई है, जो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आई है। 'नो एंट्री में एंट्री' का काम जारी है।'

सलमान को पसंद आई स्क्रिप्ट

अनीस ने आगे कहा, "50 से अधिक फिल्में करने के बाद मेरा लक्ष्य यही है कि मैं अच्छी फिल्में ही बनाऊं और 'नो एंट्री में एंट्री' में एक धमाकेदार एंटरटेनर फिल्म होगी, जो सभी को काफी ज्यादा पसंद आएगी।" स्क्रिप्ट पर सलमान और बोनी कपूर के रिएक्शन के सवाल पर अनीस ने कहा, 'सलमान भाई को स्क्रिप्ट पसंद आई, बोनी जी को पसंद आई और उन्होंने कहा कि ये बहुत प्यार स्क्रिप्ट है। हमारे पास एक बेसिक आइडिया काफी पहले से था, लेकिन हम उसे स्क्रीनप्ले तक नहीं ला पा रहे थे।'

2005 में रिलीज हुई थी 'नो एंट्री'

अनीस ने आगे कहा, 'सिर्फ यही एक वजह है कि फिल्म के सीक्वल के लिए इतना लंबा वक्त हो गया। लेकिन अब फिल्म पर मुहर लग चुकी है और ये एक डबल रोल कॉमेडी फिल्म होगी।' याद दिला दें कि नो एंट्री साल 2005 में रिलीज हुई थी, जिस में सलमान खान के साथ ही अनिल कपूर, फरदीन खान, लारा दत्ता, ईशा देओल और बिपाशा बसु अहम किरदारों में थे। फिल्म एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म थी, जिसे आज भी देखकर अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है।