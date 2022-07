Koffee With Karan: चंकी पांडे ने बेटी के बॉलीवुड डेब्यू के लिए दिए थे पैसे? 'कॉफी विद करण 7' में अनन्या पांडे ने बताई सच्चाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे (Ananya Panday) का नाम उन एक्ट्रेसेस में शुमार है, जिन्होंने कम ही वक्त में अपने लिए एक बड़ा मुकाम बना लिया है। अनन्या पांडे अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं, कभी वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर चर्चा में रहती हैं तो कभी अपनी पर्सनल- प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। अनन्या पांडे की तगड़ी फैन फॉलोइंग है और फैन्स उन्हें खूब प्यार देते हैं। अनन्या जल्दी ही विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) के साथ फिल्म लाइगर (Liger) में नजर आएंगी। अनन्या पांडे की सिनेमाई पारी फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' (Student of The Year 2) से शुरू हुई थी और कई बार ऐसा सुनने को मिला कि उनके पिता चंकी पांडे (Chunky Panday) ने बेटी के बॉलीवुड डेब्यू के लिए पैसे दिए हैं। ऐसे में अब करण जौहर (Karan Johar) के शो 'कॉफी विद करण 7' (Koffee With Karan 7) में अनन्या ने इसकी सच्चाई बताई है।

कॉफी विद करण का प्रोमो वीडियो

दरअसल हाल ही में कॉफी विद करण का प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस प्रोमो वीडियो में कई सेलेब्स नजर आ रहे हैं और उनके एपिसोड्स के छोटे छोटे क्लिप्स भी दिखाई दे रहे हैं। इस प्रोमो के दौरान ही दिख रहा है कि करण जौहर, अनन्या पांडे से पूछते हैं कि आपने अपने पिता के बारे में सबसे मजेदार रूमर कौनसा सुना है? जिस पर अनन्या कहती हैं, 'कि उन्होंने मेरे डेब्यू के लिए पैसे खर्च किए थे, जबकि सभी जानते हैं कि मेरे पापा को पैसे खर्च करना पसंद नहीं है।'

लाइगर में बिखेरेंगी जलवा

अनन्या पांडे, करण जौहर के शो कॉफी विद करण के सातवें सीजन में अपने लाइगर को स्टार विजय देवरकोंडा के साथ नजर आएंगी। हाल ही में लाइगर का एक पोस्टर रिलीज हुआ है, जिस में विजय देवरकोंडा न्यूड नजर आ रहे हैं, जबकि एक गुलदस्ते से उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट को छिपाया हुआ है। विजय का ये पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि इस फिल्म में विजय और अनन्या के साथ ही माइक टायसन भी नजर आएंगे। याद दिला दें कि इससे पहले भी माइक फिल्मों में नजर आ चुके हैं। फिल्म फुल एंड फाइनल के एक प्रमोशनल गाने में वो नजर आए थे, हालांकि वो फिल्म का हिस्सा नहीं थे। वहीं इसके अलावा माइक हॉलीवुड फिल्म हैंगओवर और हैंगओवर के सीक्वल में दिखे थे। वहीं माइक आईपी मैन 3 में भी अपना जलवा दिखा चुके हैं। लाइगर हिंदी के साथ ही तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज होगी

अनन्या के प्रोजेक्ट्स

गौरतलब है कि अनन्या पांडे ने फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद अनन्या पांडे कार्तिक और भूमि के साथ फिल्म 'पति पत्नी और वो' में नजर आईं। वहीं आखिरी बार वो ईशान खट्टर के साथ फिल्म 'खाली पीली' में दिखी थीं। जल्दी ही अनन्या, विजय देवरकोंडा के साथ फिल्म लाइगर में नजर आएंगी। लाइगर के अलावा अनन्या पांडे, 'खो गए हम कहां' में भी जलवा बिखेरती नजर आएंगी।