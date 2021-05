वेडिंग एनिवर्सरी पर अमृता राव और अनमोल ने किया ऐलान, ऑक्सीजन सिलेंडर करेंगे डोनेट

पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है, ऐसे में मनोरंजन जगत के सितारे भी मदद के लिए पीछे नहीं हैं। कई सेलेब्स बीते लंबे वक्त से कोरोना के खिलाफ मैदान में डटे हैं और अब अभिनेत्री अमृता राव और उनके पति आरजे अनमोल ने भी सोशल मीडिया पर एक ऐलान किया है।

वेडिंग एनिवर्सरी पर किया ऐलान

शादी की पांचवी सालगिरह को अमृता राव और अनमोल ने दूसरों की मदद करने के ऐलान से और भी अधिक खास बना दिया है। दोनों ने जरूरतमंद लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर डोनेट का फैसला किया है। इस बात की जानकारी अमृता और अनमोल ने अपने सोशल मीडिया पर दी है।

क्या है पोस्ट

अपने पोस्ट में अमृता ने एक थ्रोबैक तस्वीर शेयर की है, जिसमें दोनों समंदर किनारे आराम फरमा रहे हैं। तस्वीर के साथ कैप्शन में अमृता ने लिखा, 'आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर हम जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर दान करने का फैसला करते हैं। हम आप सभी से आपकी शुभकामनाओं को समाज और राष्ट्र की सेवा में बदलने का निवेदन करते हैं।' इसके साथ ही पोस्ट में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए एक फोन नंबर भी दिया है।

On our Wedding Anniversary today, we commit ourselves to donating Oxygen Cylinders to the people in need Contact our

Oxygen Army Nihan Purohit

GPay- 9004339996



We urge U All to convert ur good wishes into some service to Society & to the Nation 🙏 🇮🇳 #JaiHind #throwbackpic pic.twitter.com/WDRN1lzg5G