अनुष्का ने नहीं दिया मेसेज का जवाब, तो बिग बी ने यूं की शिकायत...हो गए ट्रोल

बॉलीवुड एक्ट्रेस और भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने बीते दिन 30 वां बर्थडे मनाया। इस खास मौके पर उन्हें बॉलीवुड जगत से कई हस्तियों ने विश किया। तो भला अपने बिग बी भी कैसे पीछे रह सकते थे। अमिताभ ने अनुष्का को मेसेज करके विश किया, लेकिन अनुष्का ने बिग बी के मेसेज का कोई जवाब नहीं दिया। इसकी शिकायत करते हुए बिग बी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर दिया, और लिखा, 'अनुष्का, मैं अमिताभ बच्चन, मैंने आपको एसएमएस से 1 मई को विश किया था। आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। चैक किया तो पता चला आपने नंबर बदल लिया है। दोबारा जन्मदिन की बधाई। बीती राज आप आईपीएल में काफी अच्छी लग रही थीं।'

@AnushkaSharma .. Anushka .. this is Amitabh Bachchan @Srbachchan .. wished you on May 1st via sms .. no response .. checked they said you changed number .. sent greetings again .. love and wishes .. you looked radiant at the IPL game last night 🌹🌹🌹🙏 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 2, 2018

अमिताभ के इस ट्वीट के बाद अनुष्का ने तो कोई रिप्लाई नहीं किया, लेकिन यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने विराट का नाम ले कहा कि उन्होंने नंबर बदलवा दिया, तो किसी ने उन्हें उनकी उम्र दिखा दी। वहीं, कुछ फैंस ने अनुष्का को ही खरी-खोटी सुनाना शुरू कर दिया। एक यूजर्स ने लिखा, 'अनुष्का आपकी गलत बात है। लोग बिग बी के एक रिप्लाई और लाइक के लिए तरसते हैं और आपने उनके मेसेज का रिप्लाई भी नहीं किया।'

Stop stalking sir. Beti ki umar ki hai wo apke 😂😂 — Pun Of God (@Punofgod) May 2, 2018

Is this is really AB sir or someone hacked his acc😂😂😂😂😂 — P a l l a v i (@pallzie) May 2, 2018

Phone number muje do sir ji abi check karta hu — paji rock (@pajirock) May 2, 2018

