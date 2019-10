वाइफ जया को करवा चौथ की बधाई देते हुए अमिताभ बच्चन बोले 'द बेटर हाफ', देखें थ्रोबैक फोटो

करवा चौथ पति और पत्‍नी के खूबसूरत और पवित्र रिश्‍ते की खुशियां मनाने का त्‍योहार है। महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं तो वहीं पुरुष उनकी इस तपस्‍या को पूरा करने में उनकी मदद करते हैं और उन्‍हें अखंड सौभाग्‍यवती रहने का आशीष देते हैं। करवा चौथ के अवसर पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपनी वाइफ जया बच्चन के साथ अपनी एक थ्रोबैक फोटो शेयर अपने फैंस को बधाई दी है और जया के लिए लंबी उम्र की कामना की है।

T 3520 - .. the better half .. !! 🌹

quite obviously the other half is irrelevant .. and therefore unseen 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/0Fivuw5cwY